Adana'da öğrencinin bisikleti evlerinin verandasından çalındı

ADANA'da, Metin Mert Özer'in (15) okula gidip gelirken kullandığı bisikleti, evlerinin verandasından çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, hırsızın peşinden koşan Özer, yakalayamadı. Bisikletinin bulunmasını isteyen Özer, '3 yıl boyunca para biriktirip, babamın da desteğiyle 3 bin 900 liraya almıştım' dedi.

Olay, 24 Mayıs günü saat 21.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, kapısını açtığı evde, verandadaki bisikleti çaldı. Kapının sesini duyup dışarı çıkan Metin Mert Özer, bağırarak şüphelinin peşinden koştu, ancak yakalayamadı. Hırsızlık anları, evin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Evde otururken kapının açılma sesini duyduğunu belirten Özer, 'Kardeşim sanıp, seslendim. Ses vermeyince dışarı çıktım. Bir kişinin bisikletimi alıp, kaçtığını gördüm. Peşinden koştum ama yakalayamadım. Kendi evi gibi girip, çaldı. 3 yıl boyunca para biriktirip, babamın da desteğiyle 3 bin 900 liraya almıştım. Okulum biraz uzak mesafede olduğu için gidip gelirken kullanıyordum. Hırsıza bir şey diyemiyorum, onun namusuna ve şerefine kalmış. İnşallah bisikletim bulunur' diye konuştu. (DHA)