Adana'da Öğrencilere Polis Yardımıyla Sınav Günü Destek
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna geç kalma riski bulunan öğrenciler, Adana'da polislerin yardımıyla sınav merkezine ulaştırıldı.
Adana'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalma riski bulunan bazı öğrenciler, polislerin yardımıyla sınav merkezine ulaştırıldı.
Sınav öncesi kimliklerini kaybeden veya unutan bazı adaylar, polislerden yardım istedi.
Ekipler, kimliklerini almaları konusunda yardımcı oldukları öğrencileri sınava girecekleri okullara yetiştirdi.
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel