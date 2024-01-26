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Adana'da Öğrenciler TEKNOFEST İçin Proje Hazırlıklarına Başladı

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Adana'da düzenlenecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST için öğrenciler projelerini hazırlamaya başladı. Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, projeleri incelemek için okulları ziyaret etti. Öğretmenlere eğitim verilerek öğrencilerin daha iyi mentorluk yapmaları ve finale kalan projeleri artırmaları hedefleniyor.

Adana'da öğrenciler, bu yıl kentte düzenlenecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST için proje hazırlıklarına başladı.

Organizasyonun kentte düzenlenecek olmasının mutluluğunu yaşayan öğrenciler, festival kapsamındaki yarışmalara katılabilmek için projelerini hazırlıyor.

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, TEKNOFEST kapsamında yapılan projeler için okulları ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Koordinatörü Asuman Fırat, yaptığı açıklamada TEKNOFEST kapsamında kentteki çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Öğretmenlere de bu kapsamda eğitim verildiğini aktaran Fırat, "TEKNOFEST 2024'ün Adana'da olmasından dolayı ilimiz adına oldukça çok heyecanlıyız. Bu süreç içerisinde öğrencilerimize hem daha iyi mentorluk yapabilmeleri hem finale kalan projeleri arttırabilmek adına bir eğitim vermeyi planladık. Tatil olmasına rağmen öğretmenlerimiz çok büyük bir motivasyonla bizimle birlikteler. Biz de mümkün olduğunca çok başvuruyla ilimizden öğrencilerimizi sürecin içerisine dahil etmeyi ve öğretmenlerimizle birlikte birçok projeyle gelmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ahmet Işıklı da kentte TEKNOFEST ile ilgili hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Etkinliğin kentte gerçekleştirilecek olmasının mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Işıklı, "20 Şubat'a kadar başvuru sayısını olabildiğince ilimizde arttırmayı hedefliyoruz ve daha sonra da TEKNOFEST 2024 yarışmalarında mümkün olduğunca ödülleri toplamak istiyoruz." dedi. ??????

Kaynak: AA / Güncel

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