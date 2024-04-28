Adana'da Öğrenciler İçin Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Düzenlendi
Adana İl Emniyet Müdürlüğü, öğrenciler için düzenlediği Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'nde 80 öğrenci yarıştı ve katılımcılara kupa ve madalya verildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü, öğrenciler için "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenledi.
Emniyetin açıklamasına göre, Toplum Destekli Polislik Şubesince "Gücümüz Sevgimiz" projesi kapsamında şenlik organize edildi.
Çukurova Atletizm Pisti'nde yapılan etkinlikte 80 öğrenci, fasulye atma, halat çekme, çuval ve çember oyunlarında yarıştı.
Çocukların müzik eşliğinde eğlendiği şenlikte katılımcılara kupa ve madalya verildi.
Etkinlikte, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Serdar Büyükleblebici ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Sert de yer aldı.