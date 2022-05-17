Adana'da öğrenciler çevre temizliği yaptı - Haberler

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Adana'da öğrenciler çevre temizliği yaptı

AA - Koray Kılıç - Güncel
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Adana'da öğrenciler çevre temizliği yaptı

Çukurova Üniversitesi Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi.

Çukurova Üniversitesi Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doktor Öğretim Üyesi Pınar Etiz öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler çevredeki atıkları topladı.

Etiz, çevre bilincinin geliştirilmesi, ortaklaşa iş gücünün pekiştirilmesi ve çevre duyarlılığına dikkati çekmek amacıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti.

AA / Koray Kılıç - Güncel

Çukurova Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Güncel, Haberler

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