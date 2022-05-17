Adana'da öğrenciler çevre temizliği yaptı - Haberler

Adana'da öğrenciler çevre temizliği yaptı
AA - Koray Kılıç - Güncel
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Çukurova Üniversitesi Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi.
Çukurova Üniversitesi Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doktor Öğretim Üyesi Pınar Etiz öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler çevredeki atıkları topladı.
Etiz, çevre bilincinin geliştirilmesi, ortaklaşa iş gücünün pekiştirilmesi ve çevre duyarlılığına dikkati çekmek amacıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti.
AA / Koray Kılıç - Güncel