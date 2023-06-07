Adana'da öğrenci yurdu güvenlik görevlisi bıçaklanarak öldürüldü

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir erkek öğrenci yurdunun bahçesinde çıkan tartışmada güvenlik görevlisi Gökhan Şahin bıçaklanarak hayatını kaybetti. Şüpheliler ise polis tarafından yakalandı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde erkek öğrenci yurdunun bahçesinde bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesi'nde bir erkek öğrenci yurdunun bahçesinde güvenlik görevlisi Gökhan Şahin (32) ile Cihad A. (34) ve Erhan Ü. (34) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Şahin bıçakla yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüpheliler Cihad A. ve kayınbiraderi olduğu öğrenilen Erhan Ü'yü olay yerinin yakınındaki bir sokakta yakaladı.

İki zanlı sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Şahin'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından yakınları tarafından alınarak Buruk Mezarlığı'nda defnedildi.