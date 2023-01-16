Adana'da oğlu tarafından tabancayla vurulan kadın hastanede öldü Güncel Haberler Adana'da oğlu tarafından tabancayla vurulan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Adana'da oğlu tarafından tabancayla vurulan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde, bir evde yaşanan tartışma sırasında 17 yaşındaki oğlu B.A. tarafından tabancayla vurulan Mine Akgül (40), tedavi gördüğü Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Akgül'ün cenazesi, yapılan işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayda B.A'nın yaraladığı dayısı Kadir D'nin ise ayakta tedavi edildiği belirtildi. Polis zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Şüpheli B.A, 3016 sokaktaki evde yaşanan tartışma sırasında dayısı Kadir D'ye (36) ve annesi Mine Akgül'e tabancayla ateş etmişti. Güncel Kaynak: AA / Ömer Yıldız Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adana Yüregir Adana Güncel Haberler

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