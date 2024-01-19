Adana'da oğlu tarafından silahla yaralanan kadın hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, oğlu tarafından 54 gün önce silahla yaralanan kadın yaşamını yitirdi.

Yeşiloba Mahallesi'nde 26 Kasım'da oğlu Nurettin K. (40) tarafından evinde tabancayla ağır yaralanan Fahriye K. (54) tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kadının cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olay

Yeşiloba Mahallesi'nde 26 Kasım'da annesi Fahriye K. ile eşi Halime K'ye (44) tabancayla ateş eden Nurettin K. olay yerinden kaçmıştı. Eve giren ekipler, 4 çocuk annesi Halime K'nin yaşamını yitirdiğini, kayınvalidesinin ise ağır yaralandığını belirlemişti.

Mithatpaşa Mahallesi'ndeki bir parkta yakalanan ve Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesinde tedavi gördüğü belirlenen zanlı tutuklanmıştı.