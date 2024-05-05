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Adana'da off-road aracının devrilmesi sonucu bir çocuk yaralandı

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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde düzenlenen off-road etkinliğinde bir araç devrildi ve araçta bulunan bir çocuk yaralandı. AFAD ekipleri yaralı çocuğa traktörle ulaşıp sağlık ekiplerine teslim etti. Çocuğun sağlık durumu iyi.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde off-road aracının devrilmesi sonucu bir çocuk yaralandı.

Kılıçlı Mahallesi'nde düzenlenen off-road etkinliğinde bir araç devrildi.

Araçta bulunan bir çocuk yaralandı.

Afad ekipleri yaralı çocuğa traktörle ulaşıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Sarıçam Çocuk Adana AFAD Acil Durum Kaza Yaşam Güncel Haberler

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