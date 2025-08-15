Adana'da Odunlukta Yangın Çıktı

Kozan ilçesinde Tufanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

Adana'nın Kozan ilçesinde odunlukta çıkan yangın söndürüldü.

Tufanpaşa Mahallesi'nde Emine Ö'ye ait odunlukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında odunlukta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
