Adana'da oduncu dükkanında yangın çıktı

Adana'da odun satışı yapan bir dükkanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede bütün iş yerini sardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve kontrol altına aldı. İş yerinde büyük hasar meydana geldi.

Adana'da oduncu dükkanında yangın

ADANA - Adana'da odun satışı yapan bir dükkanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde odun satışı yapılan dükkanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede bütün iş yerini sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. İş yerinde büyük hasar meydana gelirken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.