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Adana'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 14 Gözaltı

Adana'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 14 Gözaltı
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Adana'nın Kozan ilçesinde bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen 14 kişi yakalandı. Eş zamanlı düzenlenen baskınlarda dijital materyaller ele geçirildi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyenlere yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi yakalandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ile Kocaeli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda Adana'nın Kozan ilçesinde, bir ihbar üzerine bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda Kozan'da 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Kocaeli'ye götürüldü.

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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