Adana'da nehir yatağında insan kafatası bulundu
AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da Seyhan Nehri yatağında bulunan insan kafatası incelemeye alındı.
Adana'da Seyhan Nehri yatağında bulunan insan kafatası incelemeye alındı.
Mıdık Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda odun toplayan işçiler, nehir yatağında bir insan kafatası buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, çevrede araştırma yaptı.
Bulunan kafatası incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
AA / Yusuf Koyun - Güncel