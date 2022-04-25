Adana'da nehir yatağında insan kafatası bulundu - Haberler

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Adana'da nehir yatağında insan kafatası bulundu

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da nehir yatağında insan kafatası bulundu

Adana'da Seyhan Nehri yatağında bulunan insan kafatası incelemeye alındı.

Adana'da Seyhan Nehri yatağında bulunan insan kafatası incelemeye alındı.

Mıdık Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda odun toplayan işçiler, nehir yatağında bir insan kafatası buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, çevrede araştırma yaptı.

Bulunan kafatası incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Seyhan, Adana, Güncel, Haberler

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