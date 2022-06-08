Adana'da nehir yatağında bulunan kafatası kayıp kişiye ait çıktı - Haberler

Adana'da nehir yatağında bulunan kafatası kayıp kişiye ait çıktı Adana'da 25 Nisan'da nehir yatağında bulunan insan kafatası ve kemiklerinin 7 aydır kayıp olarak aranan kişiye ait olduğu tespit edildi. Adana'da 25 Nisan'da nehir yatağında bulunan insan kafatası ve kemiklerinin 7 aydır kayıp olarak aranan kişiye ait olduğu tespit edildi. Kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilen kafatası ve kemiklerdeki DNA örnekleri, kayıp başvurusunda bulunan ailelerden alınan örneklerle karşılaştırıldı. Karşılaştırma sonucu kemiklerin 7 ay önce kaybolan alzaymır hastası Mehmet Ali Yıldız'a (81) ait olduğu tespit edildi. Mıdık Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda 25 Nisan'da odun toplayan işçilerce Seyhan Nehri yatağında bir insan kafatası ve kemikler bulunmuş, buluntular incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü. AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel Güncel Haberler

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