Adana'da Narkotik Uygulaması Sonucu 2 Kişi Yakalandı

Adana'da narkotik uygulaması yapan polisleri, uyuşturucu madde kullanan 2 kişiyi kıskıvrak yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Çukurova Caddesi ve Süleyman Vahit Caddesi üzerinde narkotik uygulaması yapmaya başladı. Yapılan uygulama neticesinde boş arazide uyuşturucu kullandığı tespit edilen iki kişi suçüstü yapıldı. Yakalanan şüpheliler kelepçe takılarak etkisiz hale getirilirken suç unsurlarıyla birlikte polis merkezine götürüldü.

Narkotik ekiplerinin gece boyunca uygulamasının devam edeceği öğrenildi. - ADANA