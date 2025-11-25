Adana'da Narkotik Polisi 39 Firari Hükümlüyü Yakaladı

ADANA'da narkotik polisi, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 39 firari hükümlüyü operasyonla yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan haklarında 2 yıl ile 37 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanması için araştırma yaptı. Polis, araştırma kapsamında 39 firari şüphelinin kimliği ve adreslerini tespit etti. Evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda firari hükümlüler yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 39 firari hükümlü önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.