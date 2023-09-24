Adana'da Narkotik Operasyonunda 4 Kişi Yakalandı

Adana polisi, narkotik uygulamalarına devam ederek uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 4 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin üzerinde çok sayıda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Adana polisi narkotik uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor. Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 4 kişi yakalandı, şüphelilerin üzerinde çok sayıda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Bakımyurdu, Karacaoğlan ve Mirzaçelebi caddelerinde gündüz ve gece saatlerinde narkotik uygulamalarına devam ediyor. Yapılan uygulama neticesinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 4 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerinde 10 adet uyuşturucu hap, 0.45 gram eroin, 17.45 gram sentetik kannobinoid maddesi, 1.84 gram esrar maddesi ile 1 adet hassas terazi ve kimyasal madde ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. - ADANA