Adana'da Narkotik Operasyonu: 825 Kilo Eroin Ele Geçirildi

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da düzenlenen operasyonda 825 kilo eroin ele geçirildiğini ve 1 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya soyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Adana'da düzenlenen Narkoçelik-50 operasyonunda 825 kilo eroin ele geçirildiğini belirtti. Bakan Yerlikaya'nın operasyona ilşkin açıklamaı şu şekilde:

"Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen "NARKOÇELİK-50" operasyonunda; projeli dosya kapsamında 10 aydır takip edilen çalışmayla bir araç içerisinde; 825 kg eroin, 1.512 adet kahve kutusuna gizlenmiş olarak ele geçirildi. Operasyonda zehir taciri 1 şüpheli yakalandı. Operasyonu koordine eden Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."