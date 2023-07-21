Adana'da Narkotik Köpek Barbara İle Yapılan Aramada 27 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Adana'da yapılan bir uygulama noktasında durdurulan otomobilde narkotik köpek Barbara ile yapılan aramada, valizin içerisinde biber salçası ve zeytin yağı sürülmüş paketlerde 27 kilo esrar ele geçirildi. Sürücü tutuklandı.

ADANA'da otoyolda takibe alınıp, uygulama noktasında durdurulan otomobilde narkotik köpek 'Barbara' ile arama yapıldı. Barbara'nın tepki verdiği valizin içerisinde, dışına biber salçası ve zeytin yağı sürülmüş paketlerde 27 kilo esrar ele geçirildi. Sorgusunda uyuşturucunun kendisine ait olduğunu itiraf eden sürücü Halil İbrahim G., tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda takibe alınan şüpheli bir otomobil, uygulama noktasında durduruldu. Sürücü Halil İbrahim G. ile yanındaki Nazlı G. ve Kadir E.?nin indirildiği araçta narkotik köpek 'Barbara' ile arama yapıldı. Barbara, otomobilin bagajındaki valizlere tepki verdi. Açılan valizlerde, köpeğin koku almaması için dışına biber salçası ve zeytin yağı sürülmüş 38 paket bulundu. Paketlerin içerisinden 27 kilo esrar çıktı.

PARAYA İHTİYACI OLDUĞU İÇİN TAŞIMIŞ

Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüphelilerden Halil İbrahim G., sorgusunda, uyuşturucunun kendisine ait olduğunu, paraya ihtiyacı olduğu için tanımadığı birinden satın aldığını ve pişman olduğunu söyledi. Diğer şüpheliler ise uyuşturucudan haberlerinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Halil İbrahim G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, sokak köpeklerinin toplatılması talimatı verdi. Sizce sokak köpekleri toplatılmalı mı? — Haberler.com (@Haberler) July 20, 2023