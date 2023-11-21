Adana'da Narkogüç-36 Operasyonunda 64 Kilo Skunk Ele Geçirildi

ADANA'da Narkogüç-36 operasyonu kapsamında durdurulan tekstil malzemesi yüklü TIR'da 64 kilo skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şoför İhsan Ç., tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imalatı yapan ve satanlara yönelik 7 ilde Narkogüç-36 operasyonu başlatıldığını duyurdu. Operasyon kapsamında Adana'da Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde tekstil malzemesi yüklü TIR'ı durdurdu. Şoför İhsan Ç.'nin indirildiği araçta yapılan aramada 48 pakette 64 kilo skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan İhsan Ç., emniyetteki sorgusunda, uyuşturucunun kendisine ait olmadığını, TIR'a nasıl yüklendiğini de bilmediğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İhsan Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)