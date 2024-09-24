Adana'da Narenciye Paketleme Tesisinde Yangın Çıktı
Kozan Organize Sanayi Bölgesi'nde bir narenciye paketleme tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi.
Kozan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir narenciye paketleme tesisinde, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediyesi itfaiye ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü de bölgeye gelerek bilgi aldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.