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Adana'da Narenciye İşçilerini Taşıyan Midibüs Yandı

Adana'da Narenciye İşçilerini Taşıyan Midibüs Yandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde narenciye işçilerini taşıyan bir midibüs, bilinmeyen bir nedenle yangın çıkması sonucu kullanılamaz hale geldi. Şoför, alevleri fark ederek işçileri tahliye etti ve itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

ADANA'nın Kozan ilçesinde narenciye işçilerini taşıyan midibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

İlçedeki Kayhan mevkisinde bir bahçeye narenciye işçilerini götüren 01 Y 2612 plakalı midibüste bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden şoför, midibüsü yol kenarına park ederek işçileri tahliye etti. Şoförün ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Midibüs, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Ali GÖKDAL-Kamera: KOZAN,(Adana),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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