Adana'da "Mutfakta sıfır atık" etkinliği

ADANA (AA) - Adana'da gıda atıklarının en aza indirilmesi amacıyla "Mutfakta sıfır atık" etkinliği düzenlendi.

Kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca Yüreğir Belediyesi Misis Kazı Evi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Avrupa Birliği'ne Uyum, Gelişim, Kültür ve Çağdaş Yaşam Derneği (EURODER) Başkan Yardımcısı Feride Demir, evlerden daha az atığın çıktığı sade yaşam biçimine yeniden uyum sağlayabilmenin özel bir dikkat gerektirdiğini belirtti.

Demir, evleri yeni bir şeylerle doldurma alışkanlığının ileri boyuta ulaştığını aktararak, "Nelerin 'ihtiyaç' nelerin 'fazla' olduğu konusunda artık ayrım yapamaz hale geldik." ifadesini kullandı.

"Bireysel çabaya mutfağımızdan başlayalım"

İhtiyaçtan fazlasını tüketmeye bağımlı hale gelindiğini kaydeden Demir, şöyle devam etti:

"Bu düzen içerisinde, hem gezegenin bütünlüğünü hem de kendi ruhsal dengemizi bozuyoruz. İşte bu noktada, kişisel sağlığımızı ve iyi yaşamı, içinde yaşadığımız gezegenin iyiliğinden ayrı tutamayacağımızı fark etmeliyiz. Bu nedenle devletlerin, sivil toplum örgütlerinin ve uluslararası kuruluşların sürdürülebilir yaşam projelerine verdiği destek kadar, bireysel çabalarımızın da önemli bir yere sahip olduğunu hatırlamalıyız. Bireysel olarak göstereceğimiz çabaya, günlük yaşantımızın en yüksek tüketim payına sahip alanlarından biri olan mutfağımızdan başlayalım. Karbon salınımının yüzde 8'ini gıda atıklarının oluşturduğu, yıllık yaklaşık 1,3 milyar ton gıdanın israf edildiği bir dünyada, alacağımız bireysel önlemlerle bu sorunun çözümüne katkıda bulunabiliriz."

Etkinliğe Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in eşi Raziye Kocaispir, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Sevil Can, Şehit Samet Saraç Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Bolkan ile çeşitli sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.