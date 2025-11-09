Adana'da Mutfak Tüpü Patladı: 1 Yaralı
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir evde meydana gelen mutfak tüpü patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde mutfak tüpünün patladığı evdeki 1 kişi yaralandı.
Yalmanlı Mahallesi'ndeki evde bulunan tüp, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 1 kişi, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri hasar oluşan evde inceleme yaptı.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel