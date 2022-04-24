Adana'da mutfak atıkları kompost gübreye dönüştürülecek - Haberler

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Adana'da mutfak atıkları kompost gübreye dönüştürülecek

AA - Fikret Kavğalı - Güncel
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Adana'da mutfak atıkları kompost gübreye dönüştürülecek

Seyhan Belediyesi ile İş Kadınları Derneği (İŞKAD), evlerdeki mutfak atıklarının kompost gübreye dönüştürülmesi için proje geliştirildi.

SEYHAN, ADANA (AA) - Seyhan Belediyesi ile İş Kadınları Derneği (İŞKAD), evlerdeki mutfak atıklarının kompost gübreye dönüştürülmesi için proje geliştirildi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ile İŞKAD Başkanı Berman Mantı, Seyhan Belediyesi Tesisleri'ndeki, "Gıdamı Koruyorum" projesi kapsamında yapılan çalışmaları inceledi.

Akay, gıda işletmelerinden toplanan organik mutfak atıklarının tesislerinde kompost gübreye dönüştürülmesinin ardından artık evlerde de gübre üretimi gerçekleştireceklerini belirtti.

İŞKAD Başkanı Mantı da 100'e yakın aileye dağıtılan gübre üretim seti sayesinde evlerdeki organik atıkların değerlendirileceğini kaydetti.

AA / Fikret Kavğalı - Güncel

Seyhan Belediyesi, Akif Kemal Akay, Seyhan, Güncel, Haberler

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