Adana'da Mutfağa Giren Yılan İtfaiye Ekiplerince Yakalandı
Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir evin mutfağına giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir evin mutfağına giren yılan, itfaiye ekibince yakalandı.
Yeşiloba Mahallesi'ndeki ikametlerinin mutfağında yılan gören ev sahipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bunun üzerine adrese Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Adrese ulaşan itfaiye ekibi, mutfaktaki yılanı yakalayıp daha sonra doğal yaşam alanına bıraktı.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel