Adana'da Mutfağa Giren Yılan İtfaiye Ekiplerince Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir evin mutfağına giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir evin mutfağına giren yılan, itfaiye ekibince yakalandı.

Yeşiloba Mahallesi'ndeki ikametlerinin mutfağında yılan gören ev sahipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bunun üzerine adrese Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan itfaiye ekibi, mutfaktaki yılanı yakalayıp daha sonra doğal yaşam alanına bıraktı.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
Cenaze sonrası isyan etti: Asya'dan kılık kıyafet sitemi

Cenaze sonrası isyan etti! Camideki giyim tarzına sert eleştiri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Londra'dan gelip sözleşmeli karpuz ekti, milyonlarca lira zarar etti

Londra'dan gelip sözleşmeli karpuz ekti, milyonlarca lira zarar etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.