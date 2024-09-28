Adana'da Müstakil Evde Yangın: Ormanlık Alana Sıçramadan Söndürüldü
Adana'nın Feke ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın, ormanlık alana yayılmadan Feke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Adana'nın Feke ilçesinde müstakil evde çıkan yangın ormanlık alana yayılmadan söndürüldü.
Ömer A'nın Akkaya Mahallesi'ndeki ikametinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Feke Orman işletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın, çevredeki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Hasar oluşan müstakil evde soğutma çalışması yapıldı.