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Adana'da Müstakil Evde Yangın: Öğrenciler Tahliye Edildi

Adana'da Müstakil Evde Yangın: Öğrenciler Tahliye Edildi
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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle bitişikteki ilkokulda okuyan öğrenciler tedbir amacıyla tahliye edilirken, yangın kontrol altına alındı ve öğrenciler daha sonra okula alındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, müstakil evde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yeşiloba Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yanan ikametin bitişiğindeki ilkokulda öğrenim gören öğrenciler tedbir amacıyla tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bitişikteki okula sıçramadan söndürüldü.

Ev kullanılamaz hale gelirken yangının söndürülmesinin ardından öğrenciler yeniden okula alındı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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