Adana'da Muhtar Darp Olayında 3 Şüpheli Tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde mahalle muhtarının darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Haydaroğlu Mahallesi Muhtarlığına 18 Haziran'da giden kimliği belirsiz şüpheliler, muhtar Şahap Canoğulları'nı (62) darbetti.

Yaralanan Canoğulları, Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi edildi.

Canoğulları, şüphelileri tanımadığını ancak olaydan 2 gün önce Tolga H. (36) tarafından tehdit edildiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden saldırganların kimliklerini belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliler Tolga H, Kadir T. (26), Ali T. (23) ve Samet S'yi (23) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tolga H, Kadir T. ve Ali T. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Samet S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.