Adana'da Muhtar Darp Olayında 3 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Muhtar Darp Olayında 3 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde muhtar Şahap Canoğulları'nın saldırıya uğraması sonucu gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı. Olay, muhtarın daha önce tehdit edilmesi üzerine yaşandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde mahalle muhtarının darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Haydaroğlu Mahallesi Muhtarlığına 18 Haziran'da giden kimliği belirsiz şüpheliler, muhtar Şahap Canoğulları'nı (62) darbetti.

Yaralanan Canoğulları, Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi edildi.

Canoğulları, şüphelileri tanımadığını ancak olaydan 2 gün önce Tolga H. (36) tarafından tehdit edildiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden saldırganların kimliklerini belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliler Tolga H, Kadir T. (26), Ali T. (23) ve Samet S'yi (23) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tolga H, Kadir T. ve Ali T. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Samet S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
Jeff Bezos'tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi

Ünlü iş insanından eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyonette kahreden görüntü

Kamyonette kahreden görüntü
Mohamed Salah'ın Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu

Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu
26 ilde yapılan son seçim anketi! İki sürpriz parti baraj sınırında

26 ilde yapılan son seçim anketi! Sürpriz sonuçlar var
Sakarya, Türkiye'nin ikinci metrobüs şehri olmak için gün sayıyor

Geri sayım başladı! İstanbul'un ardından ikinci şehir olacaklar
Fenerbahçe'den yılın bombası! Osimhen için görüşmeler başladı

Fenerbahçe'den yılın bombası! Napoli ile görüşmeler başladı
Antalya'nın 15 haneli 50 nüfuslu beton yapı bulunmayan 800 yıllık tarihi köyüne turist akını

800 yıllık köye turist akını! Nüfusunun 1000 katı insan geldi
Paris Saint Germain, küme düşen Lyon'u kurtarıyor

Küme düşen Lyon'u kurtaracak bir takım var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.