Adana'da Muhtar Adaylarının Ünvan Hatası Nedeniyle Adaylıkları İptal Edildi

Adana'da iki muhtar adayının oy pusulalarında azaların ünvanlarına da yer vermesi nedeniyle 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ndeki adaylıkları iptal edildi.

Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi muhtar adayı 60 yaşındaki Fahri Gürlekoğlu ile Kurtuluş Mahallesi muhtar adayı 52 yaşındaki Ahmet Teoman Kökenler, oy pusulalarında azalarının önüne ünvanlarını da yazdırdı.

Diğer adayların itirazın üzerine İlçe Seçim Kurulu tarafından Gürlekoğlu ve Kökenler'in adaylıkları iptal edildi.

Gürlekoğlu, AA muhabirine, mahallede 35 yıldır esnaflık yaptığını söyledi.

İlk kez muhtarlığa aday olduğu mahallede 6 aydır çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Gürlekoğlu, "Ben Gazi Ortaokulu'ndaydım. Okuldaki seçim kurulu görevlisi geldi 'sizin oylarınız iptal oldu' dedi. Ben hayal kırıklığına uğradım. Avukat çağırdım. Araştırdığımızda maalesef ünvan olmaması gerektiğini gördük. Maalesef böyle oldu. Böyle bir hata yaptığımız için seçmenlerimden çok özür diliyorum. Hatayı ben kendimde buluyorum çünkü araştırmadan böyle bir şeye girdik. Tüm mahalle sakinlerinden çok özür diliyorum. İnşallah önümüzdeki seçimlere hatasız şekilde gidip hizmetlerimize devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi muhtar adayı 52 yaşındaki Ahmet Teoman Kökenler de oy pusulasında azaların isimlerinin yanında ünvan olması nedeniyle adaylığının iptal edildiğini belirterek, "Gerekli mercilere gideceğiz. Eğer haksızsak susarız, onda sıkıntımız yok ama böyle ufak bir ibareden dolayı da..." dedi.

Cemalpaşa Mahallesi'nde muhtarlığına Nerjin Cevher Çamurdan, Kurtuluş Mahallesi'nde ise Nevin Biçer seçildi.