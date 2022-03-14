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Adana'da muay thai şampiyonası yapıldı

AA - İsmihan Özgüven - Güncel
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Adana'da muay thai şampiyonası yapıldı

Adana'da, 18 Mart Çanakkale Zaferi İller Arası Muay Thai Şampiyonası düzenlendi.

ADANA (AA) - Adana'da, 18 Mart Çanakkale Zaferi İller Arası Muay Thai Şampiyonası düzenlendi.

Yüreğir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi'nde düzenlenen şampiyonaya Mersin, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'tan 2 bin 100 sporcu katıldı.

Sporcuların rakiplerini yenebilmek için kıyasıya mücadele ettiği şampiyonada, dereceye girenlere düzenlenen törenle madalyaları verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçede gençlerin spora yönlendirilmesi için özel çaba harcadıklarını belirtti.

AA / İsmihan Özgüven - Güncel

Çanakkale Zaferi, gençlik, 18 mart, Adana, Güncel, Haberler

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