Adana'da Motosikletten Kaçarak Hayatta Kalan Genç: 'Verilmiş Sadakamız Varmış'

Güncelleme:
Adana'da bir otomobilin motosiklete çarpıp markete girmesi sonucu Halil Baytal (29) ezilmekten son anda kurtuldu. Kazada hafif yaralanan Baytal, kazayı ve sonrasındaki durumu anlatarak 'O an beni öldüm' dedi.

ADANA'da yol kenarında motosiklete çarpıp markete giren otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan Halil Baytal (29), "Otomobilin üzerime geldiğini gördüm. Kendimi saniyeler içinde havaya fırlattım. O an 'Ben öldüm' dedim. Verilmiş sadakamız varmış" dedi.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. S.Ş.'nin (24) direksiyon kontrolünü kaybettiği 01 ANG 217 plakalı otomobil yol kenarında park halindeki motosiklete çarpıp, markete girdi. Kaldırımda yürüyen ve kazayı fark eden Halil Baytal ise ezilmekten saniyelerle kurtuldu. Kaza, iş yerinin kamerasına yansıdı. Kazada Baytal, otomobil sürücüsü ve yanındaki 2 yolcu hafif yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Halil Baytal'ın sağ bacağında çatlak olduğu belirlendi. Evde tedavisi süren Baytal, kaza anında yaşadıklarını anlattı. Otomobil üzerine gelirken, son anda zıpladığını belirten Baytal, "Cep telefonuyla konuştuktan sonra kapattım. O anda sanki biri başımı sola çevirdi. Bakmamla, otomobilin üzerime geldiğini gördüm. Kendimi saniyeler içinde havaya fırlattım. O an 'Ben öldüm' dedim. Bacağımda çatlak, sırtımda zedelenme var. Verilmiş sadakamız varmış" diye konuştu.

Haber : Anıl ATAR Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
