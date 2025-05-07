Adana'da Motosikletten 1,5 Kilogram Uyuşturucu Çıktı, 2 Şüpheli Tutuklandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir motosiklet üzerinde 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak motosikletli iki şüpheli gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.
Adana'da 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen motosikletteki 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla motosikletli 2 kişiyi takibe aldı.
Ekipler, motosikleti durdurarak yaptıkları aramada 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu buldu, 2 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüpheliler, işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel