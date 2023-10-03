Adana'da Motosikletli Şüphelilerin Üzerinde Kalaşnikof Ele Geçirildi

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan motosikletli şüpheli A.P. ile arkasında oturan A.E. isimli kadın, takiple ara sokakta yakalandı. A.E.'nin elindeki pazar arabasında Kalaşnikof marka piyade tüfeği ile içinde 30 fişek bulunan şarjör ele geçirildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Seyhan Emniyet Müdürlüğü'nün Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sokakta seyir halindeki şüpheli motosikleti durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletli şüpheli kaçtı. Ekipler, takip ettiği motosikletliyi ara sokakta durdurup, sürücü A.P. ile arkasında oturan A.E. isimli kadını gözaltına aldı. A.E.'nin elindeki pazar arabasında yapılan aramada Kalaşnikof marka piyade tüfeği ile silaha takılı ve içinde 30 fişek bulunan şarjör ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.