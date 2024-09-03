Üye Girişi
Haberler

Adana'da motosikletli şüphelilerin ateş açması sonucu vurulan kişi öldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde motosikletli şüphelilerin ateş açması sonucu vurulan bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da motosikletli şüphelilerin ateş açması sonucu vurulan kişi öldü.

Alınan bilgiye göre merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde 30005 ve 30007 sokaklarının kesiştiği yerde bulunan Erol Kavak (43), motosikletli şüphelilerin ateş açması sonucu vuruldu.

Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Kavak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kavak'ın cenazesi, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerine sevk edilen polis delil toplama çalışması yaptı.

Saldırının ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

3-sayfa Seyhan Güncel Polis adana

'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' tartışması bitmiyor! Bakan Tunç: Kanuna aykırılık varsa ilgili merciler çalışma yapar

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" tartışması bitmiyor! Bakan Tunç: Kanuna aykırılık varsa ilgili merciler çalışma yapar

 Cevdet Yılmaz: Orta Vadeli Program 5 Eylül'de açıklanacak

Cevdet Yılmaz: Orta Vadeli Program 5 Eylül'de açıklanacak

 Erbakan'dan, partisindeki istifalara ilişkin ilk yorum: Yüzde 79'a rağmen yapılan işten hayır gelmez

Erbakan'dan, partisindeki istifalara ilişkin ilk yorum: Yüzde 79'a rağmen yapılan işten hayır gelmez
CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde İstiklal Marşı skandalı! Başkanın kendisini uyaran görevliye sorduğu soru olay

CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde İstiklal Marşı skandalı! Başkanın kendisini uyaran görevliye sorduğu soru olay
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
3-4 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Ereğli, Karatay, Akşehir elektrik kesintisi MasterChef Kazandibi tarifi! En güzel Kazandibi tarifi! Kazandibi tarifi nasıl yapılır? Kazandibi için malzemeler! 3-4 Eylül Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Muratpaşa, Konyaaltı elektrik kesintisi 3-4 Eylül Bursa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İnegöl, Osmangazi, Gemlik elektrik kesintisi 3-4 Eylül Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İslahiye, Şehitkamil, Nurdağı elektrik kesintisi listesi 3-4 Eylül İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konak, Karaburun, Kemalpaşa elektrik kesintisi 3 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 3-4 Eylül Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Akhisar, Salihli elektrik kesintisi Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 3 Eylül Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 3-4 Eylül İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Bağcılar, Silivri, Pendik elektrik kesintisi 3-4 Eylül Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Mamak, Keçiören, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title