Adana'da Motosikletli Şüpheliler Tarafından Otomobil Sürücüsü Öldürüldü

ADANA'da motosikletli 2 şüpheli, takip ettikleri otomobil sürücüsü Yakup Bozkurt'u, tabancayla başından vurarak öldürdü. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahhallesi 13324. Sokak'ta meydana geldi. Yakup Bozkurt, 01 ATZ 083 plakalı otomobiliyle Obalar Caddesi'nde seyir halindeyken, motosikletli 2 şüpheli aracı takip etmeye başladı. Takip edildiğini anlayan Bozkurt, ara sokağa girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Bu sırada motosikletteki şüpheli, tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri Bozkurt'un başına isabet etti. Vurulan Bozkurt'un direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki bir kamyonete çarptı. Şüpheliler ise hızla olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Bozkurt'un cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.