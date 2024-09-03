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Adana'da Motosikletli Şüpheliler Tarafından Öldürülen Kişinin Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Adana'da gece saatlerinde motosikletli 2 şüphelinin, sokakta yürüyen Erol Kavak'ı tabancayla öldürdüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

ADANA'da gece saatlerinde motosikletli 2 şüphelinin, sokakta yürüyen Erol Kavak'ı (43) tabancayla öldürdüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Erol Kavak, motosiklet ile yanına yaklaşan kimliği belirsiz 2 kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanan Kavak kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar ise motosiklet ile uzaklaştı. Kavak, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kavak, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Erol Kavak'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Bu arada saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, motosikletli şüphelilerin Kavak'ın arkasına yaklaşıp saniyeler içinde saldırıyı gerçekleştirdikten sonra hızlıca kaçtıkları görüldü.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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