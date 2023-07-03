Adana'da Motosikletli Şüpheli Çiçek Çaldı

Adana'da bir iş yerinin önündeki saksıda bulunan çiçeği çalan motosikletli şüpheli, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İş yeri sahibi durumu polise bildirdi ve şüphelinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.