Haberler

Adana'da Motosikletli Seyis Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da atına yem götürmekte olan motosikletli seyis Resul Taş, otomobilin çarpması sonucu hastanede 8 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

ADANA'da hipodromdaki atına motosikletle yem götürürken otomobilin çarptığı seyis Resul Taş (41), tedavi gördüğü hastanede 8 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 3 Kasım'da Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Kavşakta kırmızı ışıkta geçen İslim Korkmaz yönetimindeki 31 AYD 39 plakalı otomobil ile ara yoldan caddeye çıkan Resul Taş'ın kullandığı 01 AZF 225 plakalı motosiklet çarpıştı. Taş yola savrulurken, otomobil refüje çarptıktan sonra karşı yöne geçerek Yusuf Uluağaç idaresindeki 33 AZP 472 plakalı kamyonete çarpıp takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazada yaralanan sürücüler Korkmaz, Taş ve Uluağaç'ı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Adana Hipodromu'nda seyislik yapan Taş'ın atına yem götürdüğü, Korkmaz'ın da araç muayenesine yetişmek için hız yaptığı belirtildi. Kaza çevredeki iş yerleri ile trafikteki diğer araçların araç içi kameralarına yansıdı.

Geçirdiği beyin kanaması ve vücudundaki çok sayıda kırık nedeniyle Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde 8 gündür tedavi gören Resul Taş, dün gece müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Taş'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Resul Taş'ın ölüm haberi, atçılık camiasında üzüntüye neden oldu.

Haber: Anıl Atar,Serhat Güler -Adana -DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metehan Baltacı'dan bahis skandalı hakkında açıklama

Bahis oynadığı öne sürülen Galatasaray'ın yıldızı suskunluğunu bozdu
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Metehan Baltacı'dan bahis skandalı hakkında açıklama

Bahis oynadığı öne sürülen Galatasaray'ın yıldızı suskunluğunu bozdu
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış

Çarpıcı tablo! Bu takımın neredeyse tamamı bahis oynamış
Furkan Bölükbaşı 'Cumhurbaşkanına suikast ve tehdit' suçundan gözaltına alındı

Paylaşımı başını yaktı! Furkan Bölükbaşı gözaltına alındı
Attığı golün ardından ağlamıştı! Bahis oynadığı iddia edilenlerin arasında o da var

Attığı gol sonrası ağlamıştı! Bahis listesinde onun da ismi var
beIN Sports saldırganının ifadesi: Karımın telefonuna kurduğum uygulama...

beIN Sports saldırganının ifadesi: Karımın telefonuna kurduğum...
Florida'dan Jamaika'ya yardım uçağı düştü: 2 ölü

Yardım taşıyan küçük uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
Kısmetse Olur yarışmacılığından ringe! WWE'ye davet edilen ilk Türk oldu

Kısmetse Olur'dan ringe! WWE'ye davet edilen ilk Türk oldu
Bahçeden toplayıp sobada 2 ay kuruttuktan sonra kilosunu 600 liraya satıyorlar

Bahçeden toplayıp sobada kurutuyorlar! Kilosu 600 liradan satılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.