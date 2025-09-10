Adana'da Motosikletli Saldırı: Aile Can Güvenliği Yok Dedi

ADANA'da motosikletli 2 şüpheli, Mahmut Artış'ın (40) evine tabancayla ateş edip, kaçtı. Kurşunların isabet ettiği odada okul eşyalarını hazırlayan Artış'ın oğlu ve 2 kızı, panikle arkadaki odaya sığındı. Saldırıdan husumetli olduğu kardeşi A.A.'yı (29) sorumlu tutan Artış, "Şu anda can güvenliğim yok. Eşim, çocuklarım korku içerisinde. Okula gidemiyorlar, ben çalışamıyorum. Bu kişilerin bir an önce yakalanmasını ve yargılanmasını istiyorum" dedi.

Olay, 7 Eylül saat 20.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini kaskla gizleyen motosikletli 2 şüpheli, Mahmut Artış'ın evine tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar evin pencerelerine ve duvarlarına isabet ederken, şüpheliler ise kaçtı. Kurşunların isabet ettiği odada okul eşyalarını hazırlayan Artış'ın oğlu Umut Aras (6) ile kızları Esma (7) ve Fatma Artış (12) paniğe kapılıp, arkadaki odaya sığındı. Antalya'da züccaciye dükkanı işleten Artış, saldırıyı duyunca polise ihbarda bulundu. Adrese gelen polis ekipleri, delil çalışması yaptı.

KARDEŞİNİ SORUMLU TUTTU

Kente dönen Mahmut Artış, polis merkezine giderek, saldırıyı husumetli olduğu kardeşi A.A.'nın azmettirdiği iddiasıyla şikayetçi oldu. A.A.'nın, bir süre önce Artış'ın oğlu Alican Artış (20) ile ortaklaşa aldıkları 100 koyunu mezbahanede kestirdikten sonra habersiz şekilde sattığı ileri sürdü. Bunun üzerine Alican Artış'ın, amcasından alacağını istediği, ödemeyince aralarında husumet başladığı ileri sürüldü. Ayrıca A.A.'nın, 22 Haziran'da molotofkokteyliyle evinin kundaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan Alican Artış'ın, tutuklandığı öğrenildi.

2 MİLYON LİRA İSTEMİŞ

Kardeşiyle aralarındaki husumetin, kendilerinden kaynaklanmadığını anlatan Mahmut Artış, "Oğlumla bir alışveriş yapmışlar. Satın aldıkları koyunları mezbahanede kestirip, zararına tüccarlara satmış. Oğlum da parayı isteyince, evlerini kendileri yakıp, oğlumdan şikayetçi oldu. Oğlum, tehdit içerikli mesajlar gönderdiği için suçlu duruma düştü. Kamera kayıtlarında onun olduğuna dair bir iz yok. Şimdi beni '2 milyon lira ver, seni de içeri attırırım' diyerek tehdit ediyor. Benim böyle bir param yok" diye konuştu.

'EŞİM, ÇOCUKLARIM KORKU İÇERİSİNDE'

Çocuklarının ölümden kurtulduğunu belirten Artış, "Odada oturdukları sırada motosikletli 2 kişi gelip, eve silahla ateş açmışlar. Mermiler pencereden girmiş, duvarlara isabet etmiş. Şu anda can güvenliğim yok. Eşim, çocuklarım korku içerisinde. Okula gidemiyorlar, ben çalışamıyorum. Özellikle Yüreğir bölgesinde böyle olaylar çok oluyor. Burası 'Teksas' değil. Biz devletimizi seviyoruz. Kardeşim ve yanındakiler bir suç örgütü gibi davranıyorlar" dedi.

'KİMSEYE HARAÇ VERMEM'

Şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istediğini kaydeden Artış, "Ben bu ülkenin vatandaşıysam, 2 çapulcu yüzünden kimseye haraç vermem. Evde kadınlar ve çocuklar var. Bu adalet değil. Bu kişilerin bir an önce yakalanmasını ve yargılanmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri, silahlı saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.