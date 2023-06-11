Adana'da Motosikletli Polis Timi Kaza Geçirdi: 2 Polis Ağır Yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobil ile yunus ekibine ait motosikletin çarpışması sonucu 2 polis memuru ağır yaralandı. Şakirpaşa Mahallesi'nde, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, 'Yunus' olarak da adlandırılan Motosikletli Polis Timi'nin kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletteki 2 polis yaralandı. Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı polislerin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.