Adana'da Motosikletli Kurye Darbedildi

ADANA'da motosikletli kurye, tartıştığı grup tarafından darbedildi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde, Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen motosikletli kurye, bilinmeyen nedenle bir kişiyle tartıştı. Kuryenin tartıştığı kişinin, arkadaşlarının da yardıma gelmesiyle arbede çıktı. Kurye, gruptakiler tarafından darbedildi. Çevredekilerin araya girmesiyle, kurye uzaklaşmak istedi. Bu sırada gruptan bir kişi, kuryenin motosikletinin arkasındaki paket taşınan çantasının kapağını söküp fırlattı. Kurye yeniden olay yerine döndü ancak gruptakiler tarafından bir kez daha darbedildi. Çevredekilerin araya girmesiyle kurye, bölgeden tamamen uzaklaştı. Yaşananlar, mahallelinin cep telefonuyla görüntülendi.