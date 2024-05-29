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Adana'da Motosikletle Uyuşturucu Satarken Yakalanan Sanığa Hapis Cezası

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde motosikletine sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık, 15 yıl 9 ay hapis ve 60 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, motosikletine sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık 15 yıl 9 ay hapis ile 60 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Y.A, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'ndeki ortaokul yakınında motosiklet koltuğunun altına sakladığı uyuşturucuyu C.Ş'ye satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkasının olmasını da dikkate alınarak sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Y.A, "Kimseye uyuşturucu satmadım. Mütalaayı reddediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 9 ay hapis ile 60 bin lira adli para cezasına çarptırdığı Y.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Seyhan Adana Hukuk Güncel Haberler

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