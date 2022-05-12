Adana'da motosikletle uyuşturucu satarken yakalanan sanığa dava

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da, merkez Seyhan ilçesinde plakasız motosikletiyle uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen tutuklu K.B. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık için "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, polis tarafından merkez Seyhan ilçesinde gece vakti K.B'nin kullanımındaki plakasız motosikletiyle M.G. ve O.S'ye uyuşturucu satarken yakalandığını ve üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildiği kaydedildi.

İddianamede, sanığın, "kişisel kullanımı aşacak miktarda" uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu, deşifre olmamak için kod adı kullandığı ve HTS kayıtlarının yapılan incelenmesinde uyuşturucu satışı için birbirleriyle şifreli konuştukları anlatılarak, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Tutuklu sanık K.B, iddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.