Adana'da Motosikletle Giderken Silahlı Saldırıya Uğrayan 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Adana'da 3 gün önce sokak ortasında motosikletle giderken silahlı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, pazar günü saat 15.00 sıralarında Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle ilerleyen Mehmet Emin Çelik (16) silahlı saldırıya uğradı. Tabanca ile başından vurulan Çelik, bir otomobile çarpıp yere düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çelik'in durumunun kritik olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ise yerde çok sayıda kovan buldu.

Hastanede tedavisi süren Mehmet Emin Çelik, bugün öğle saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çelik'in cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, cinayetle ilgili birden fazla şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

Sosyal medya hesabından "Artık bu mahallede silahsız gezmek istiyorum ama hiç güvenli değil. Resmen asayiş çökmüş. Herkesin belinde bir tabanca olmuş 4 bin 500 TL. Mermi bedava. Kimden istesen verirler" paylaşımı yapan İbrahim Taşkıran (42) da 1 Eylül'de aynı caddede uğradığı çifte tabancalı saldırıda hayatını kaybetmişti. - ADANA