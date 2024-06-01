Adana'da motosikletin yayaya çarptığı anlar kamerada
Adana'nın Seyhan ilçesinde, motosikletin yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazada yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, motosikletin yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Mirzaçelebi Mahallesi'nde, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına çarptı.
Kazada yaralanan kadın, 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.