Adana'da motosikletin TIR'a çarptığı kazada bir kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi D400 kara yolunda meydana geldi. Eşi Havva Togay ile seyreden Ercan Togay'ın kullandığı 01 FBT 15 plakalı motosiklet, H.M.K.'nin (60) kullandığı 01 ACG 897 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletteki Havva Togay başını asfalt zemine çarptı, eşi Ercan Togay kolundan yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kontrolde Havva Togay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi yapılan Ercan Togay da 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı haber alıp gelen ailenin yakınları, Togay'ın cansız bedeninin başında uzun süre gözyaşı döktü. Havva Togay'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, TIR şoförü H.M.K. polis merkezine götürüldü. Diğer yandan Ercan Togay'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.