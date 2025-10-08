Haberler

Adana'da Motosiklet Yarışı Korkutan Kaza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde motosiklet yarışı sırasında kontrolden çıkan iki motosiklet çarpışarak devrildi. Yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

ADANA'da yarış sırasında kontrolden çıkan 2 motosiklet, çarpışıp devrildi. 2 motosikletli yaralandı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı yöne giden 2 sürücü, ön tekerleklerini kaldırdıkları motosikletlerle yarışmaya başladı. Bu sırada kontrolden çıkan 2 motosiklet, çarpışıp devrildi. Yola savrulan sürücüler, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Diğer yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Serhat GÜLER - Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Operasyon yapılan ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi! İşte ilk fotoğraflar

Operasyon yapılan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüz felci geçiren İlyas Salman aylar sonra görüntülendi

Yüz felci geçiren İlyas Salman aylar sonra görüntülendi
Stuttgart'a kötü haber! Takımın yıldızı Fenerbahçe maçında yok

10 maçta 6 gole katkı yapan yıldız isim Fenerbahçe maçında yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.