Adana'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Yaralılar Var

ADANA'nın Kozan ilçesindeki kavşakta motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücü Ö.A.'nın 22 gün önce aynı kavşakta kaza yaptığı ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi Andıl Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Ö.A., kavşağa girdiği sırada manevra yapan D.Y.'nin kullandığı 09 ADJ 549 plakalı otomobille çarpıştı. Devrilen motosikletteki Ö.A. ile arkasındaki 2 çocuk yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Öte yandan Ö.A.'nın 22 gün önce aynı kavşakta başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu kaza yaptığı ortaya çıktı. Ö.A.'nın hafif yaralandığı kaza da aynı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 2 kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.