Adana'da Motosiklet ve Cip Çarpıştı: Bir Yaralı
Adana'nın Seyhan ilçesinde motosikletle cipin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde ciple çarpışan motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kayalıbağ Mahallesi'nde henüz plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen motosiklet ile cip çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel