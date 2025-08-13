Adana'da Motosiklet ve Cip Çarpıştı: Bir Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde motosikletle cipin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde ciple çarpışan motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayalıbağ Mahallesi'nde henüz plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen motosiklet ile cip çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
Kamera kayıttaydı: Mağazada dinlenen kadın hayatının şokunu yaşadı

Mağazada dinlenen kadına büyük şok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al

Programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.